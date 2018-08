Botsing tussen dronken chauffeur en fietser 14 augustus 2018

In de Rupelmondestraat in Kruibeke vond een aanrijding plaats waarbij een autobestuurster en een fietser betrokken waren, die allebei ook nog dronken bleken. De 23-jarige autobestuurster uit Kruibeke legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de vrouw maar liefst 2,23 promille alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Ze mag zich verantwoorden tegenover de politierechter. De 44-jarige fietser uit Kruibeke legde eveneens een positieve ademtest af. Hij bleek 1,20 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd voor zes uren ingehouden. De fietser raakte ook lichtgewond aan de heup. (JVS)