Borden wijzen op kruising met trage weg Kristof Pieters

03 september 2018

In Kruibeke zijn op de eerste schooldag een aantal kruisingen van straten en fietswegels geaccentueerd met een extra bord met het opschrift ‘Veilig naar school - opgepast fietsers’. Hiermee wil men automobilisten alert maken op het feit dat ze een kruising naderen met een trage weg en dus snelheid moeten minderen. Het gaat om een initiatief van CD&V. “We hebben recent een aantal huisbezoeken gedaan en Godelieve Boeye, een bewoonster van de Lindenlaan die vlak naast zo’n trage weg woont, heeft dit probleem gesignaleerd”, zegt lijsttrekker Filip Vercauteren. “Veel kinderen maken gebruik van die trage weg om naar de school te rijden. De automobilisten zijn soms verrast wanneer de fietsers plots uit de wegel rijden.” De wijkbewoners wezen er ook op dat de wegels tussen de huizen in de Ernest Claesstraat, Lindenlaan, E Gorrebeeckstraat, Moldovitalaan en Anton Van Wilderode straat dringend een nieuwe laag dolomiet kunnen gebruiken want er zijn veel putten en bijgevolg ook plassen bij regenweer. Tot slot wil men een aantal eigenaars vragen om hun tuinafsluitingen aan te passen zodat de zichtbaarheid van de voetgangers en fietsers die gebruik maken van de wegels beter wordt. Sommige afsluitingen lopen namelijk door tot tegen de straatkant.