Bootje varen in de Fasseitpolder SCHIPPERS VAREN TIJDENS HOOGTIJ DOOR BRES IN SCHELDEDIJK KRISTOF PIETERS

19 juli 2018

02u33 0 Kruibeke Bootjes die aanmeren in de Fasseitpolder. Het is geen alledaags zicht. Werner Van de Walle en enkele schippers hebben succesvol de test gedaan en zijn door een bres in de Scheldedijk gevaren. Dit kan alleen bij hoogtij als de Fasseitpolder volledig vol loopt.

In de zomer van vorig jaar werd ten zuiden van het veer van Kallebeek een deel van de Scheldedijk weggehaald. Via een bres in de dijk is zo een vrije verbinding tot stand gekomen met de achterliggende Fasseitpolder. Het gaat om een natuurlijk overstromingsgebied, waar zich nu slikken en schorren kunnen ontwikkelen. Het gebied loopt bij elk hoogtij onder water. Het idee om met boten de polder in te varen, komt van Werner Van de Walle. Hij was jarenlang actief bij de vzw Tolerant, die oude schepen restaureert op de werf in Rupelmonde. "Het leek me een enorme uitdaging om eens door de nieuwe bres in de Scheldedijk te kunnen varen", lacht hij. "Eigenlijk is de Fasseit terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Lang voor enig menselijk ingrijpen, was dit een gebied van slikken en schorren waar eb en vloed vrij spel had. Op een jaar tijd heeft het slijk het hier terug overgenomen van gras en graan."





Enkel met kleine boten

Met enkele kleinere bootjes werd intussen een succesvolle test gedaan om vanop de Schelde de Fasseitpolder in te varen. "Dit kan alleen als het tij op zijn hoogste punt staat", legt Van de Walle uit. "Tijdens de opkomende vloed is de stroming te hevig en is het risico te groot. Sowieso moeten het al iewat ervaren schippers zijn om dit te doen. De stroming is immers verraderlijk en men ziet ook niet waar er zich obstakels bevinden. Om die reden kunnen we enkel met kleine boten de polder invaren. Mijn oorspronkelijke idee was dit te doen met de gerestaureerde hengst D'n Bruinen, maar zelfs voor een platbodem als deze blijft het een hachelijke onderneming."





Werner Van de Walle kan voor het initiatief rekenen op de medewerking van Waterwegen & Zeekanaal, de gemeente en het Agentschap Natuur & Bos. "We hebben ook de steun van een aantal lokale verenigingen zoals de watersportclub VVW Kruibeke en we doen ook beroep op de bootorganisatie Wavefun uit Blankenberge. Natuurlijk zal de capaciteit op de boten beperkt blijven. Men zal echter ook vanop de kant een fraai schouwspel hebben. Daarom voorzien we ook alternatief vervoer naar deze wat afgelegen plek. Waasland Intens Meemaken (WIM) zal zijn elektrische fluistertreintjes inleggen. Verder staan ook de Barbiergidsen paraat om de bezoekers wat meer te vertellen over de geschiedenis van de Fasseitpolder."





Het invaren van de polder gaat door op vrijdag 10 augustus om 15 uur, zaterdag 11 augustus om 15.30 uur en zondag 12 augustus om 16 uur.