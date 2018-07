Boommarter duikt op in de Polders 90 HECTARE KREKEN EN ELZENBROEKBOSSEN PARADIJS VOOR DIEREN KRISTOF PIETERS

18 juli 2018

02u34 0 Kruibeke De natuur gedijt bijzonder goed in de Polders van Kruibeke. Er duiken steeds meer dieren op, die er vroeger niet voorkwamen. Met de steun van Europa werd zo'n 90 hectare elzenbroekbossen en kreken hersteld en dat begint te lonen. Na de bever en otter is nu ook de boommarter opgedoken.

Samen met de aanleg van een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied werd in Kruibeke vijf jaar geleden het Life+Scalluvia-project opgestart. Met de steun van Europa werd zo'n 90 hectare elzenbroekbossen en kreken hersteld. Bij het afsluiten van het project werd een voorlopige balans opgemaakt door de vrijwilligers van natuurvereniging Kruin. Hun conclusie: er duiken heel wat dieren op, die vroeger niet in de streek voorkwamen.





Een van de opvallende verschijningen in de Polders van Kruibeke is de ijsvogel. Bij de start van het project werd een zestal broedparen geteld. Tot vorig jaar steeg hun aantal. "Wie de ijsvogel wil zien, moet naar de Rupelmondse Kreek. Daar gaan ze op overhangende takken aan de oevers zitten om kleine visjes te beloeren", vertelt Gilbert Smet, vrijwilliger bij Kruin. "Zijn terugkeer is een rechtstreeks gevolg van de verbeterde waterkwaliteit."





Helder water

Helder kreekwater is ook de reden waarom er ineens een bruin dier met een platte staart aan de elzenbomen knaagt: de bever. Zeven jaar geleden was er in Kruibeke nergens een bever te vinden. Nu is hij een vaste inwoner geworden en bouwt hij er zijn burchten. De ensationeelste comeback is die van de otter. Een jaar of vijf geleden was hij plots te zien op beelden van wildcamera's. Het voorbije jaar werd het dier een viertal keer opgemerkt in een paar maanden tijd.





De boommarter komt bijna nergens in Vlaanderen voor, maar in april heeft het Agentschap voor Natuur en Bos hem met een cameraatje waargenomen in de Polders van Kruibeke. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek is dat verder aan het onderzoeken, want de boommarter had men hier nooit verwacht. "De dichtstbijzijnde plaats waar we boommarters weten zijn, is de Heirnisse in Sinaai, een bosrijk gebied langs de Durme. Sinds het Scalluvia-project hebben wij hier gelijkaardige bossen langs een rivier, dus wellicht is het niet zo'n grote verrassing dat de boommarter die gevonden heeft", zegt Gilbert Smet. Boommarters zien er schattig uit, maar een engeltje is het niet. "Het zijn roofdieren die kleine vogeltjes durven pakken. Zijn voornaamste prooien zijn eekhoorns en die zijn ook in opmars in de Polders. Net als alle roofdieren verhinderen zij dat bepaalde populaties te groot worden. Ook de boommarter is dus van harte welkom."





Portie geluk

Om voorgaande dieren te spotten heb je wel een portie geluk nodig. "Maar als je in de Polders van Kruibeke gaat fietsen of wandelen en je hebt geen ree gezien, dan heb je wellicht niet goed gekeken. Nergens anders zie je ze zo vaak en zo dichtbij. Van natuur uit zijn reeën dagdieren, maar door de bejaging en het lawaai zijn zij schemer- en nachtdieren geworden. Hier is het jachtvrij en omdat ze zich in de open vlaktes van het weidevogelgebied veilig voelen, zijn ze hier opnieuw dagdieren geworden", besluit Gilbert Smet.





Meer informatie over de resultaten van het Scalluvia-project





zijn te vinden op www.scalluvia.eu