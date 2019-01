BK cyclocross: Polderdijken herschapen tot modderglijbanen Publiek geniet van spectaculair Belgisch kampioenschap Kristof Pieters

13 januari 2019

18u45 0 Kruibeke Het was zondag niet alleen voor de renners van het BK veldrijden een aartsmoeilijk en vooral glibberig parcours. Ook voor de toeschouwers was het glijden in de Kruibeekse klei. Door het slechte weer was de opkomst minder groot dan verwacht, maar wie zich de moeite had getroost genoot met volle teugen van het spektakel.

Het team van de Kruibeekse Poldercross mocht voor het eerst de organisatie in handen nemen van het Belgisch kampioenschap cyclocross en heeft zich op een voortreffelijke manier van deze taak gekweten. Het BK verliep vlekkeloos. Al moet men dit woord wel figuurlijk nemen, want zowel renners als toeschouwers stonden zondag tot de enkels in de modder. Door de zware regenval waren er niet veel grassprieten meer te zien en was het met laarzen aan ploegen door de Kruibeekse polderklei.

Lagere opkomst

De organisatie had zo’n 35.000 bezoekers verwacht maar door het slechte weer was de opkomst een pak lager. Zaterdag waren er zo’n 4.500 bezoekers om de dames aan het werk te zien. Zondag waren dit er een kleine 15.000. Dit maakte wel dat er zich geen noemenswaardige problemen voordeden op vlak van verkeer en parkeren. Het systeem met de pendelbussen bleek perfect te werken.

Wie geen schrik had om zich vuil te maken en zich de moeite had getroost om te gaan kijken, kreeg zondag wél heel wat spektakel te zien. “Ach modder hoort nu eenmaal bij het veldrijden”, klinkt het bij een groep vrienden uit de het Gentse. “En als we het toch wat koud zouden krijgen, zijn er voldoende dranktentjes waar we ons even kunnen gaan opwarmen.”

Kevin Messagie en Gracy Stroobandt uit Belsele trotseerden de modder zelfs met een kinderwagen met daarin hun tien maand oude zoontje Vince. “Gelukkig zitten er een paar stevige banden onder de buggy”, lacht Kevin. “En het is best handig om mezelf overeind mee te houden.” Het koppel gaat regelmatig kijken naar cyclocrosswedstrijden. “Mijn ouders zijn beide actief in een mountainbikeploeg en enkele van de renners zijn hier nu aan de slag bij de beloften. Vandaar dat we komen supporteren. De modder nemen we er met plezier bij.”

Enkel op de ringdijk van de Kruibeekse polder was het zondag opletten. Omwille van het uitzicht verzamelden zich daar de meeste toeschouwers, maar net op die plek was het aartsmoeilijk om rechtop te blijven staan. Velen gingen onderuit op de spekgladde modder, tot groot jolijt van de omstanders. Niemand leek zich echter te storen aan de besmeurde broeken en jassen. “We hebben immers nog eens een cross uit de oude doos geserveerd gekregen en dat is het allemaal dubbel en dik waard”, klinkt het.