Bib Gourmand voor Trattoria Bazalia en Chef’s Table Kristof Pieters

08 november 2018

18u30 0 Kruibeke Michelin heeft donderdag de nieuwe Bib Gourmand Benelux voorgesteld. In totaal telt de nieuwe editie 157 Belgische toprestaurants waarvan twee uit onze regio: Trattoria Bazalia en Chef’s Table.

Bib Gourmand is het budgetvriendelijke broertje van de Michelingids die binnen enkele weken van de persen rolt. De criteria zijn duidelijk: een volledig menu aanbieden (voor-, hoofd- en nagerecht) voor maximaal 37 euro en zich onderscheiden door een geweldige verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier. In onze regio behouden zowel Trattoria Bazalia in Bazel als Chef’s Table dit felbegeerde keurmerk.

Trattoria Bazalia werd door Gina Miurin en Kris De Roy in 2014 geopend op de bovenverdieping van hun gastronomisch restaurant Hofke van Bazel. In deze zaak waar de authentieke Italiaanse keuken wordt aangeboden. Gina heeft Venetiaans bloed en met Roberto Machavelli is er ook een echte Italiaanse gastheer. Chef’s Table in Burcht heeft al sinds 2011 een Bib Gourmand. Chef Dimitri Van Berlo en gastvrouw Tanja Vyt verhuisden hun zaak vorig jaar naar een nieuwe locatie aan de overkant van de straat. De kaart werd uitgebreid met een groot assortiment aan schaal- en schelpdieren maar het budgetvriendelijk menu bleef bewaard.