Beweging.Net reikt 'De Schouderklop' uit 23 mei 2018

Naar jaarlijkse gewoonte reikte Beweging.Net Kruibeke 'De Schouderklop' uit. Deze symbolische schouderklop wordt jaarlijks gegeven aan een persoon, instantie, vereniging of organisatie die zich op een of andere manier verdienstelijk maakt in de lokale gemeenschap. Dit jaar gaat de schouderklop naar de werkgroep die jaarlijks de Kruibeekse Week van de Amateurkunsten organiseert. De voorbije editie was een groot succes. Vrijwilliger van het jaar werd Walter De Paepe van Okra.





(PKM)