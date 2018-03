Bestuurster met glas te veel op gevat na vluchtmisdrijf 22 maart 2018

Een 37-jarige vrouw uit Kruibeke is gevat nadat ze in de Molenstraat een geparkeerde wagen aanreed en vluchtte. Een getuige kon de nummerplaat noteren en lichtte de politie in. De vrouw werd aangetroffen in haar woning. Zij legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat ze 2,12 promille (goed voor 11 glazen) alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (PKM)