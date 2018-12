Bestuurder vlucht na aanrijding van twee geparkeerde auto’s Kristof Pieters

03 december 2018

16u52 0

In de Kerkstraat in Kruibeke werden zaterdag twee geparkeerde voertuigen aangereden. De bestuurder vluchtte weg maar kon een tijdje later door de politie worden aangetroffen. De 23-jarige man uit Kruibeke legde een positieve ademtest af.