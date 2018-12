Bestuurder onder invloed rijdt tegen geparkeerde auto Kristof Pieters

26 december 2018

17u42 0

Een 28-jarige man uit Kruibeke heeft in de Molenstraat in Kruibeke een geparkeerd voertuig aangereden. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 0.99 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor 6 uren.