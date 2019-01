Bestuurder omgekomen na klap tegen stilstaande vrachtwagen Kristof Pieters

18 januari 2019

17u27 0 Kruibeke Op de parking van het benzinestation Texaco langs de autosnelweg E17 in Kruibeke is donderdagavond een jongeman uit Kruibeke om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hij reed zich met zijn wagen te pletter op de achterzijde van een stilstaande vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde donderdagavond rond half elf op de parking van het benzinestation Texaco in de richting van Antwerpen. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet helemaal duidelijk maar het slachtoffer wou de parking oprijden en werd verrast door een stilstaande vrachtwagen die aan de linkerkant van de weg stond geparkeerd op de oprit. De auto knalde er langs de bestuurderskant tegenaan. De brandweer van de post Kruibeke was snel ter plaatse en bevrijdde de bestuurder uit het wrak. Reanimatiepogingen konden echter niet meer baten. De bestuurder, een jongeman uit Kruibeke, overleed ter plaatse. In de wagen zat ook nog een passagier maar die kwam er met lichte verwondingen vanaf.