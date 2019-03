Bestuurder gewond na tuimeling in de gracht in Moortelstraat Kristof Pieters

19 maart 2019

17u29 0

Dinsdagvoormiddag raakte een voertuig van de baan in de Moortelstraat in Kruibeke. Het voertuig kwam in de gracht tot stilstand tegen een duiker. De 27-jarige bestuurder uit Dendermonde raakte lichtgewond. Het voertuig was niet meer rijvaardig en werd getakeld.