Bestelwagen weg bij inbrakenreeks

In Kruibeke werd op heel wat plaatsen ingebroken. Bij een woning op de Eikenlaan werd een raam ingeslagen. Binnen werden kasten en laden doorzocht. Het nadeel kon nog niet worden vastgesteld. In de Boerenstraat werd een raam van een woning ingegooid. Het huis werd doorzocht, maar er werd niets gestolen. Hetzelfde scenario in de Warandestraat in Kruibeke. Er werden geld, laptops en werkmateriaal gestolen. Ook werd de bestelwagen gestolen die op de oprit stond. (PKM)