Bescherming van voormalige klompenmakerij De Kimpe Kristof Pieters

08 november 2018

17u10 1 Kruibeke Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft de voormalige klompenmakerij De Kimpe in Bazel voorlopig beschermd als monument.

Klompenmakerij Kimpe is drie generaties geleden in 1917 opgericht. Op dat moment was er een grote vraag naar klompen voor de Belgische soldaten. Na de Eerste Wereldoorlog waren het de mijnwerkers die vooral klompen gebruikten. In de Klompenmakerij Kimpe zijn alle typische onderdelen nog aanwezig. De site bestaat uit een gemetselde blokstal, herkenbaar aan de typische vierkante blokvensters en de houten liggers onder het dak om de klompen te laten drogen, en de bijhorende zone voor houtopslag. Daarnaast is ook nog de vroegere klompenmakerswoning intact net als een vrijstaand rookoventje op het achtererf. “Eerder dit jaar werd ook de vroegere klompenmakerij Van Moere uit 1879 in Beveren voorlopig beschermd. Deze twee beschermingen sluiten mooi aan bij de plaatsing van het klompenmakersambacht op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed”, zegt Bourgeois.

Het Waasland telde tijdens de hoogdagen meer dan zevenhonderd klompenmakerijen op zijn grondgebied die voor de Vlaamse en Waalse markt produceerden en zelfs exporteerden naar Nederland, Frankrijk en Duitsland. Vandaag is deze ambacht in de streek bijna volledig verdwenen en schieten er ook maar een handvol gebouwen van over. De vroegere klompenmakerij De Kimpe in de Bazelse Daalstraat is een uitzonderlijk bewaard voorbeeld van een kleinschalige familiale ambachtelijke klompenmakerij en daarom heeft de minister besloten ze voorlopig te beschermen als monument. In een volgende fase zal het gemeentebestuur een openbaar onderzoek organiseren. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.