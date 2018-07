Bazelstraat onderbroken 17 juli 2018

De gemeentelijke technische dienst voert vandaag rioleringswerken uit in de Bazelstraat ter hoogte van huisnummer 11. Doorgaand verkeer moet vanaf 7 uur 's ochtends tot het einde van de werken dezelfde dag een omleiding volgen. In de richting van Antwerpen gaat het via Holsthumstraat - Polderstraat - Broekdam Zuid - Broekdam Noord. De Lijn plaatst een vervanghalte op het kruispunt Kapelstraat - Broekdam-Noord. Het verkeer richting Temse rijdt via Kattestraat - Moldovitalaan - A Franklaan - A. Van Wilderodestraat - F. De Pillecynstraat - C. Huysmansstraat. De handelaars in het centrum blijven vlot bereikbaar. (PKM)