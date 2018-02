Bazel mikt op 30.000 toeristen per jaar BIB WORDT NIEUW INFOPUNT LAMPERSTRAAT ONTEVREDEN MET PLANNEN KRISTOF PIETERS

01 februari 2018

02u39 0 Kruibeke De gemeente investeert zo'n 2,9 miljoen euro, waarvan 60% gesubsidieerd, om het kasteel Wissekerke en zijn omgeving klaar te stomen voor de ontvangst van 30.000 bezoekers per jaar vanaf 2022. Zo komt onder meer extra parkeergelegenheid in de Lamperstraat, maar dat valt niet in goede aarde bij de bewoners van de Lamperstraat.

De gemeenteraad van Kruibeke heeft het licht op groen gezet voor het toeristisch project 'Steen tot Steen, kastelen langs de Schelde'. Naast kasteel Wissekerke in Bazel zijn ook kasteel Marnix van Sint-Aldegonde in Bornem en de 14de eeuwse waterburcht van Laarne betrokken in het project, waarvoor de Vlaamse regering meer dan 4 miljoen euro uittrekt. De bedoeling is één groot toeristisch pakket aan te bieden, ook aan buitenlandse bezoekers. Het ambitieuze doel is 30.000 bezoekers per jaar vanaf 2022.





"In Bazel zullen bezoekers in kasteel Wissekerke de spannendste tijden in de politieke geschiedenis van België en Vlaanderen herbeleven, maar ook het vroegere kasteelgebeuren komt tot leven vanuit het perspectief van zijn vroeger bewoners. Er worden verschillende interactieve middelen ingezet om de verhalen te vertellen", licht schepen van Toerisme Erik Blommaert (CD&V) een tipje van de sluier. "We zullen er wel over waken dat het kasteel ook een ontmoetingsplaats blijft voor de inwoners waar feesten, lezingen, opleidingen en vergaderingen plaatsvinden."





De Eenhoorn

Vanaf 1 april 2018 worden toeristen ontvangen in een nieuw infopunt in de vestibule van het kasteel. "Maar tegen 2022 willen we het toeristisch infopunt onderbrengen in de huidige bibliotheek 'De Eenhoorn'", vervolgt Blommaert. "De bib zal een andere stek krijgen in het centrum."





Om al die bezoekers te ontvangen is echter ook meer parkeergelegenheid nodig. De gemeente wil bovendien het Koningin Astridplein autoluw maken. Die parking wil men inrichten op een weiland tussen de kasteeltuin en de Lamperstraat. Bussen zullen terechtkunnen op de parking van sporthal De Dulpop.





De bewoners van de Lamperstraat zien die plannen echter niet zitten. "Eerst maakt men hier een fietsstraat omwille van de schoolomgeving en dan komt er zo'n grote parking. Dat begrijpen we niet. Bovendien vrezen we voor onze privacy en rust. Onze woningen kijken uit op de parking. Een groenbuffer zal maar deels de overlast beperken. We hebben massaal bezwaar ingediend, maar dat kon de gemeente niet vermurwen. Het welzijn van zijn eigen bewoners weegt duidelijk niet op tegen de plannen om het dorp aantrekkelijk te maken voor toerisme." Het GRUP is intussen echter goedgekeurd. "We hebben nu een advocaat onder de arm genomen. Het enige wat ons resteert, is dit aanvechten via juridische weg, tenzij de gemeente ernstig alternatieven wil onderzoeken. Die zijn er namelijk. De 200 bestaande parkeerplaatsen aan sporthal De Dulpop worden maar voor 40% benut en er is zelfs genoeg ruimte beschikbaar om dit aantal te verdubbelen."