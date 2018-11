Bazel herdenkt einde van WOI met huldeconcert, projecties en een nieuwe vredesboom Kristof Pieters

11 november 2018

17u50 0 Kruibeke Op het kerkplein in Bazel is zondag een nieuwe Vredesboom aangeplant. Zaterdag kon men ook al genieten van projecties op de buitenkant van de kerk en vond er een huldeconcert plaats.

Honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog werden ook in Bazel de vergeten helden gehuldigd. Dit gebeurde zaterdag met een huldeconcert in de Sint-Pieterskerk. Aan de buitenkant van het kerkgebouw werden eerst kindertekeningen geprojecteerd. Na afloop van het concert was er de projectie ‘l’Homme Armé’. Zondag werd door de inwoners een nieuwe vredesboom aangeplant op het dorpsplein. Het vorig exemplaar werd eerder dit jaar geveld nadat de boom was aangetast door een agressieve zwam. Er werd tijdelijk een imposant kunstwerk met gevlochten rode draad in de plaats gezet. Zondag arriveerde dan de nieuwe vredesboom. De nieuwste telg van Bazel weegt 4500 kilo bloot en is 10 meter groot. Het gaat om een zilverlinde of tilia tomentosa van zo’n 20 jaar oud. In het plantgat van de boom werd ook een tijdscapsule begraven met daarin een brief aan de toekomstige generaties. Tijdens de maand oktober hadden de Kruibekenaren die akkoord gingen met de inhoud – nooit meer oorlog – de kans om deze perkamentbrief te ondertekenen. Ook de 160 deelnemingskaartjes die tijdens het plechtige afscheid van de vorige Vrijheidsboom als rouwbericht werden achtergelaten, werden in de capsule gelegd. Tot slot verdwenen ook de USB-sticks met teksten, foto’s en filmpjes van de Kruibeekse verenigingen in de inox capsule die werd gemaakt door leerlingen van het Sint-Jorisinstituut. Iedereen was uitgenodigd om zondag een schop mee te brengen en het plantgat op te vullen. Door het regenweer was de opkomst kleiner dan verwacht. Na afloop was iedereen ook nog uitgenodigd in de Sint-Pieterskerk voor een heuse babyborrel. Al wie kwam meevieren, kreeg doopsuiker en een geboortekaartje.