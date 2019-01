Auto vat vuur vlak naast benzinepompen op snelwegparking Kristof Pieters

04 januari 2019

12u42 2 Kruibeke Op de snelwegparking langs de E17 in Kruibeke was er vrijdag rond 10 uur even grote paniek. Tussen de brandstofpompen en een restaurant had een geparkeerde wagen plots vuur gevat.

De bestuurder was in de shop even iets gaan kopen toen getuigen hem kwamen verwittigen dat de voorkant van zijn auto in brand stond. Samen met enkele werknemers van het restaurant en de shop ging de eigenaar van de auto de vlammen te lijf met poederblussers. Nadat ze maar liefst acht poederblussers, waaronder een groot toestel van vijftig kilogram, op de auto hadden leeggespoten waren de vlammen onder controle nog voor de opgeroepen brandweer ter plaatse was. Gezien de gevaarlijke situatie rukte de brandweer van Kruibeke en Sint-Niklaas met heel wat materiaal en manschappen uit. Zij moesten gelukkig enkel nog wat nablussen en de omgeving rond de auto proper spuiten. De ruime omgeving rond de auto was immers bedolven onder een wit laagje bluspoeder. Niemand geraakte gewond, maar de auto geraakte wel zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand lag bij een technisch defect aan de motor.

Het verkeer op de E17 ondervond geen hinder van het incident en ook het parkeerterrein bleef de hele tijd gewoon open. Enkele brandstofpompen waren tijdens de interventie wel even buiten gebruik.