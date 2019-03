Auto rijdt fietser aan tijdens parkeermanoeuvre Kristof Pieters

12 maart 2019

20u32 0

Een auto en fietsers zijn maandagnamiddag op elkaar gebotst in de Temsestraat in Rupelmonde terwijl de autobestuurder aan het parkeren was. De 38-jarige fietser uit Sint-Gillis-Waas werd naar het ziekenhuis gebracht.