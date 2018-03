Armstrong moet zieke Finn (3) helpen OP FOTO MET TOURWINNAAR TIJDENS DOORTOCHT DE RONDE KRISTOF PIETERS

16 maart 2018

03u00 0 Kruibeke Vrijwilligersplatform Kruibeke Centraal en basisschool Reynaert houden een volksfeest voor de doortocht van de Ronde van Vlaanderen. Tourwinnaar Lance Armstrong is gevraagd halt te houden voor een groepsfoto met de 3-jarige Finn, die aan een zeldzame ziekte lijdt. "We willen de terugbetaling van het levensnoodzakelijke medicijn onder de aandacht brengen."

Vlaanderens Mooiste trekt op zondag 1 april voor het tweede jaar op rij door Kruibeke. Het vrijwilligersplatform Kruibeke Centraal hield vorig jaar een volksfeest samen met de plaatselijke Chiro en herhaalt dit evenement nu op de basisschool Reynaert. "En dat is geen toevallige keuze", zegt initiatiefnemer Geert Magerman. "Reynaert kan de hulp goed gebruiken, want de school heeft grote bouwplannen. Een ander deel van de opbrengst zal opnieuw worden besteed aan de kansarme jeugd uit Kruibeke."





Tussen 12 en 14 uur zal iedereen kunnen aanschuiven voor stoverij met frietjes en kinderen kunnen paaseieren rapen. De koers zal heel de tijd te volgen zijn op een groot scherm. Om 14.30 uur wordt een speciale gast verwacht. Lance Armstrong is gevraagd om even halt te houden in Kruibeke. "Ik heb al contact gehad met zijn management en ze hebben tot mijn verbazing gereageerd en om meer info gevraagd", vertelt Geert. "Armstrong is een groot atleet, maar ook een dopingzondaar en daarom hebben we wel als voorwaarde gesteld dat we een kritisch interview mogen afnemen."





De keuze voor Armstrong is niet toevallig. De renner richtte in 1997 het Livestrong fonds op, dat zich inzet voor de belangen van patiënten die aan een ernstige ziekte lijden. Op de Reynaertschool zit Finn (3), een jongetje dat lijdt aan het zeldzame syndroom van Hunter. Er bestaat een behandeling, maar die kost 9.000 euro per week en voorlopig wordt de terugbetaling geweigerd.





9.000 euro per week

"Het is niet de bedoeling om geld in te zamelen, want het bedrag is zo hoog dat dit een onmogelijke opdracht is", legt Geert uit. "Met Livestrong wou Lance Armstrong mensen als Finn een stem en macht geven door hen samen te brengen. We gaan hier in Kruibeke hetzelfde doen en een groepsfoto nemen. Die foto willen we bezorgen aan minister Maggie De Block met de vraag om het dossier van Finn zo snel mogelijk goed te keuren zodat hij zijn levensnoodzakelijke medicijn krijgt terugbetaald."





Inschrijven voor het feestmaal kan tot 27 maart via geert.magerman@telenet.be of 0477/86.12.13 en kost 17 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tot 12 jaar. Meer info: www.facebook.com/kruibeke.centraal.