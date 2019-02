Armoededictee ten voordele van Welzijnsschakels Kristof Pieters

12 februari 2019

20u11 0 Kruibeke Op zaterdag 16 februari organiseren KWB, Davidsfonds, Femma, KVLV en Markant het ‘Armoededictee’, ten voordele van Welzijnsschakels Kruibeke. Dit ludieke dictee gaat door in gemeenteschool De Eenhoorn.

Om aan het dictee mee te doen, hoef je geen spellingspecialist te zijn. Een luisterend oor voor het verhaal van mensen in armoede is voldoende. Of je nu eeuwige roem vergaart als winnaar van het Kruibeeks dictee op café dan wel enkele ‘fauten te veel schreift’, er staat een mooie prijzentafel te wachten. Bovendien worden er onder de deelnemers ontbijtmanden verloot. De opbrengst van deze gezellige avond gaat integraal naar Welzijnsschakels. Het dictee start om 20 uur. Voor meer info: dictee@kwbbazel.be. Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar wel gewenst.