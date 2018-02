Aqualiner introduceert app voor Waterbus 07 februari 2018

Wie snel en makkelijk op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom de Waterbus, kan vanaf nu een gratis app downloaden voor iPhone en Android. DeWaterbus app is speciaal ontwikkeld om gebruikers snel te informeren over vaartijden en trajecten, tarieven en algemene ontwikkelingen. Via pushmeldingen brengt Aqualiner het meest actuele nieuws. In de toekomst zal de app worden uitgebreid met extra functionaliteiten voor de aankoop van tickets, maand- en jaarabonnementen en een route planner. (PKM)