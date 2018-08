Aquafin ziet geen probleem voor aanleg bufferbekken 25 augustus 2018

02u43 0 Kruibeke Aquafin heeft gereageerd op de ongerustheid over het opvangbekken dat vol grondwater staat. Volgens hen is dat normaal en gaat het ook nog maar over een proefput. Het eigenlijke bufferbekken is tien keer zo groot.

De realisatie van het bufferbekken in de Kalverstraat in Rupelmonde zal volgens Aquafin geen problemen opleveren.





De maatschappij reageert hiermee op de ongerustheid die is ontstaan over het feit dat het opvangbekken vol met grondwater staat ondanks de aanhoudende droogte van de voorbije weken. "Dit is echter niet zo abnormaal", reageert woordvoerster Anja De Wit. "Een bufferbekken kan pas in werking treden als het is aangesloten op waterlopen. Zoals communicerende vaten, wordt dan het teveel aan water in de beken tijdelijk gestockeerd in het bekken en omgekeerd terug afgevoerd via de waterlopen bij drogere perioden. Er staat echter altijd wel zo'n 40 tot 50 centimeter water in een bufferbekken zodat er geen begroeiing kan ontstaan."





Aquafin benadrukt ook dat het in de Kalverstraat nog niet gaat om het eigenlijke bufferbekken. "Het is een proefput die werd gegraven om te zien hoe hoog het grondwaterpeil is. Aan de hand hiervan weten we hoeveel bemaling er nodig is. Het eigenlijke bufferbekken zal tien keer zo groot zijn als de proefput. De werken liggen trouwens niet stil. We zijn volop op zoek naar een onderaannemer die de klus wil klaren." (PKM)