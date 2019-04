Apostelbrokken uitzonderlijk geworpen vanaf platform Kristof Pieters

16 april 2019

15u09 6 Kruibeke Op Witte Donderdag 18 april wordt naar jaarlijkse gewoonte het folkloristische evenement ‘Apostelbrokken’ georganiseerd in Rupelmonde. Doordat het oud-gemeentehuis onder de sloophamer is verdwenen, zal het gooien van de hompen brood uitzonderlijk vanop een geïmproviseerd platform gebeuren.

Het gooien van de apostelbrokken is een eeuwenoud gebruik in Rupelmonde. Het evenement start om 15 uur met de voetwassing van twaalf jonge vormelingen in de kerk. Tijdens de voetwassing worden ook de apostelbrokken gewijd. Dat zijn hompen brood die vervolgens in stoet naar het gemeentehuis worden gedragen. De apostelbrokken worden normaal gezien vanop de pui de menigte ingegooid. Het oude gemeentehuis is echter intussen gesloopt. In de nieuwbouw is opnieuw een balkon voorzien voor dit stukje traditie maar dat zal pas voor volgend jaar zijn. Daarom zal nu een geïmproviseerd platform worden gebouwd op het Mercatorplein, naast de werf voor het toekomstige Stadhuys. Er is nog geen gevel zichtbaar, maar alle ondergrondse werken en voorbereidingen zijn achter de rug, zodat nu de echte opbouw kan starten.

Tegelijk zal ook de nieuwe ‘hedendaagse Cornelis’ worden verkozen. De titel verwijst naar Cornelis Rooman, stichter van de Rupelmondse traditie van Apostelbrokken. De verkiezing vindt plaats tijdens de aansluitende receptie op het Mercatorplein tussen 15 en 17.30 uur. Welzijnschakels De Opstap zal ook nu weer lekkere broodpudding aanbieden, ten voordele van hun organisatie. Sinds 2012 organiseert De Opstap een wekelijkse broodbedeling: elke zaterdag kunnen mensen in armoede in het buurthuis van Bazel terecht voor gratis brood. De broodpudding die Welzijnsschakels tijdens Apostelbrokken serveert, is afkomstig van de lokale bakkers die wekelijks hun overschotten doneren voor de broodbedeling.