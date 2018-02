Amper twee dagen met kraampje en al medaille GELATERIA BAZALIA VERRAST OP BK IJS MAKEN KRISTOF PIETERS

23 februari 2018

02u44 0 Kruibeke Sylvester Schatteman en Roberto Guastamacchia hebben de grote ijssalons in ons land het nakijken gegeven op het Belgisch kampioenschap ijs maken. De nieuwkomers waren dé verrassing, want ze gingen meteen met een zilveren medaille naar huis. "Ook wij zijn verrast, want onze gelateria gaat pas in mei open", lacht het duo. "Vorige zomer stonden we twee dagen met een kraampje op de feestmarkt, maar meer ervaring hebben we niet." Als runner-up mogen ze nu ook ons land gaan vertegenwoordigen op het EK in Italië.

De beste ijsjesmakers van het land gaan elk jaar de strijd aan op Gelato, het Belgisch kampioenschap. De grote verrassing was dit jaar ongetwijfeld de zilveren plak voor Gelateria Bazalia, niet in het minst omdat de zaak eigenlijk nog de deuren moet openen. Sylvester Schatteman en Roberto Guastamacchia hebben wel al hun sporen verdiend op culinair vlak. Sylvester is sous-chef in het restaurant Hofke van Bazel dat een Michelinster bezit en Roberto is gastheer in de zusterzaak Trattoria Bazalia dat een Bib Gourmand mag uithangen. "Maar ijs maken is en blijft natuurlijk wel een vak apart", geeft Sylvester toe. "Roberto is een goede vriend en ik wou hem een handje helpen bij het realiseren van zijn droom, een eigen gelateria. Vorige zomer hebben we twee dagen met een ijskraampje gestaan op de feestmarkt in het dorp en de reacties waren enorm positief. Zo is het idee ontstaan voor een eigen ijswagen onder de naam Gelateria Bazalia."





Weinig verwachtingen

Op aansporen van vrienden schreef het duo zich in voor Gelato, het BK ijs bereiden. "De verwachtingen waren niet erg hoog gespannen, want we stonden tegenover al die professionals van bekende ijssalons. Bovendien hadden we ons niet lang kunnen voorbereiden. We kozen zelf voor een aardbeiensorbet met een karamel van balsamico, omdat dit toch wel een typisch Italiaans product is. Als verrassing kozen we niet voor basilicum, maar wel voor dragon als extra smaakmaker. De basis is sojayoghurt zodat we een 100 procent plantaardig product kunnen aanbieden."





Als runner-up van de Belgisch kampioen mogen Sylvester en Roberto ons land ook vertegenwoordigen op het EK in het Italiaanse Bologna. "Als promotie voor onze gelateria kan dit wel tellen", beseffen ze. "We gaan van start op 7 mei en zijn open tot het najaar. De ijskar zal opgesteld staan voor de deur van het restaurant en zal gelijktijdig geopend zijn, maar we willen er ook mee naar evenementen trekken."





Stunt

Sylvester gaat zijn koksmuts nog niet meteen inruilen voor een nieuwe carrière als ijsmaker. "Het is een uit de hand gelopen stunt", lacht hij. "Ik blijf zelf achter de schermen en Roberto wordt het uithangbord. In de keuken ga ik altijd voor de perfectie en dat is met ijs net hetzelfde. Ik zoek hiervoor de beste ingrediënten. Bij ons zal je dus geen 36 smaken vinden, maar wel een zestal die klanten van hun sokken moeten blazen. Het is ook een geknipte manier om de drempel te verlagen voor het restaurant. Een bolletje ijs kan iedereen zich veroorloven."