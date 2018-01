Alcoholcontroles 02u53 0

De afgelopen dagen werden er extra alcoholcontroles in de Schoolstraat, Kasteelstraat, Markt, Hoogkamerstraat, B.A. Heymanstraat, Gasthuisstraat, Krijgsbaan, Velle, Kasteelstraat en op de N41 in Temse. In Kruibeke waren er controles op het OLV plein, in de Temsestraat, op het Mercatorplein, in de Kruibekestraat, op de Nieuwe Baan en in de Burchtstraat. Er werden in totaal 152 ademtesten afgenomen.





Drie bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven voor 3 uren. Eén bestuurder legde een positieve ademtest af, zijn rijbewijs raakte hij voor 6 uren kwijt. Eén bestuurder werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Een bromfietser werd betrap op het rijden zonder geldige verzekering. De bromfiets werd in beslag genomen. In twee voertuigen werden drugs aangetroffen. Vier bestuurders kregen een onmiddellijk inning voor het rijden zonder veiligheidsgordel. Er werden ook nog vier PV's van waarschuwing uitgeschreven. (PKM)