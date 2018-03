Afscheid van burggraaf Georges Vilain XIIII 09 maart 2018

In de parochiekerk van Bazel wordt zaterdag afscheid genomen van burggraaf Georges Vilain XIIII. De ambassadeur op rust overleed op 84-jarige leeftijd. Hij zal vermoedelijk de laatste zijn die in de familiekelder in Bazel wordt begraven. Daarmee komt een traditie van meer dan 500 jaar ten einde. De burggraaf was een bekend diplomaat en was onder meer ambassadeur in Congo. Hij bleef een nauwe band behouden met Bazel, waar zijn familie bijna 140 jaar onafgebroken de burgemeester leverde en heel wat infrastructuur liet bouwen. Daarom komt er naast een uitvaart vandaag in La Cambre ook een speciale viering zaterdag om 10 uur in de Sint-Petruskerk. (PKM)