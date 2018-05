Affiche Repmond Rock is compleet 23 mei 2018

De organisatoren van het festival Repmond Rock zijn rond met hun affiche voor de 25ste editie. Linde Merckpoel & Johnny DC vrolijken op vrijdag 22 juni de zomerbar op. Op het eigenlijke festival op zaterdag staan grote namen als Gers Pardoel, Vive La Fête, Merdan Taplak en Sons. Repmond Rock lokt elk jaar een 3000-tal bezoekers. Sinds vier jaar vindt het festival in openlucht plaats om kosten te besparen. Zo blijft er meer geld over voor het goede doel en dat is de bouw van nieuwe jeugdlokalen in Rupelmonde.





Tickets kosten tot eind mei slechts 11 euro. Alle info: www.repmondrock.be (PKM)