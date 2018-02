Acteurs Tytgat Chocolat geven workshop op school 01 februari 2018

De Reynaertschool in Kruibeke kreeg de acteurs van de één-serie Tytgat Chocolat op bezoek voor een workshop met de leerlingen van de derde graad. Het team van Tytgat Chocolat bestaat voornamelijk uit acteurs met een mentale beperking. Reynaert steunde de theatergroep via de actie Music for Life en als tegenprestatie kwamen de acteurs een workshop geven. Die werd fel gesmaakt door de leerlingen.





(PKM)