Aanvraag voor supermarkt langs Nieuwe Baan Ontwikkelaar onderhandelt ook met Albert Heijn Kristof Pieters

23 maart 2019

09u48 0 Kruibeke Een projectontwikkelaar heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe supermarkt langs de Nieuwe Baan in Rupelmonde. Het complex zal ook een toegang krijgen via de Temsestraat. Het gemeentebestuur heeft alvast een positief advies uitgebracht. Welke supermarkt er zal komen, is nog niet geweten. De eigenaar onderhandelt met Delhaize, Carrefour en Albert Heijn.

Het project is in handen van de NV Bastimo van de familie Bastijns dat al eigenaar is van supermarkten van Carrefour in Rupelmonde en Temse. Het bedrijf liet nu haar oog vallen op een braakliggend terrein langsheen de Nieuwe Baan en de Temsestraat. Er werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe supermarkt. Die zal worden gebouwd parallel met de Temsestraat. Het gaat om een gebouw van zo’n 2.000 vierkante meter waarvan 1.400 verkoopsoppervlakte. De parking komt langsheen de Nieuwe Baan en telt 90 plaatsen. De toestroom van bezoekers zal op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer verdeeld worden over twee inritten in de Temsestraat en op de Nieuwe Baan zodat de impact op het verkeer beperkt blijft. Er wordt rekening gehouden met een 750-tal bezoekers per dag.

Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning loopt maandag ten einde. Het gemeentebestuur staat alvast positief tegenover het project maar heeft wel een aantal voorwaarden opgelegd. Zo moet de fietsenstalling iets ruimer worden ingetekend. Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is er zeker nog potentieel genoeg voor een nieuwe supermarkt. “En volgens het RUP is op dit perceel kleinhandel mogelijk. Voor ons is er dan ook geen reden tot bezwaar”, klinkt het. “Tijdens het openbaar onderzoek is er echter wel vanuit de buurt een bezwaar ingediend. Het zal dus afwachten worden wat het effect hiervan zal zijn op de procedure.”

Qua supermarkten is er in Kruibeke zeker geen overaanbod. In Kruibeke zelf bevindt zich een Spar-winkel en tussen Kruibeke en Bazel hebben de supermarkten van AD Delhaize en Aldi een vestiging. In het centrum van Bazel is er de superette Carrefour Express en in Rupelmonde bevindt de Carrefour Market zich langsheen de Geerard De Cremerstraat. Welke supermarkt er nu precies zal bijkomen, blijft voorlopig nog onduidelijk. De NV Bastimo onderhandelt hierover nog met verschillende partijen en dit zijn zowel Delhaize, Carrefour als Albert Heijn. Bij de bevolking leeft de hoop dat die laatste keten zich eindelijk zal vestigen. De ligging vlak op de grens met Steendorp is alvast ideaal want ook in Temse is Albert Heijn nog niet aanwezig. Delhaize en Carrefour zijn wel al vertegenwoordigd in Kruibeke.

Of dit gevolgen zal hebben voor de supermarkt Carrefour in Rupelmonde is voorlopig nog onduidelijk. De zaakvoerder van de NV Bastimo is momenteel in het buitenland en niet beschikbaar voor meer toelichting.