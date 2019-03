97 chauffeurs geflitst op Nieuwe Baan Kristof Pieters

22 maart 2019

18u12 4

De politie van de zone Kruibeke/Temse heeft op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. Het grootst aantal overtredingen werd vastgesteld op de Nieuwe Baan tussen Bazel en Rupelmonde. Daar werden 401 voertuigen gecontroleerd en 97 geflitst. Op de Houtbriel en in de Hogenakkerstraat in Temse was er slechts één chauffeur in overtreding op een totaal van respectievelijk 176 en 64 voertuigen. In de Doornstraat waren er wel een pak hardrijders. Daar werden er 59 geflitst op een totaal van 287. In de Hoogkamerstraat tot slot schreef de politie 19 bestuurders op de bon op een totaal van 593. De flitspalen op het kruispunt van diezelfde straat met de N16 registreerden 19 snelheidsovertredingen en 64 roodrijders op een totaal van 238.856 gecontroleerde voertuigen.