96-jarige vrouw verliest dak boerderij in storm 19 januari 2018

02u28 0 Kruibeke In de Heirstraat in Bazel heeft de stormwind gisterochtend het dak van een boerderij geblazen. De 96-jarige bewoonster bleef ongedeerd, maar de schade is aanzienlijk.

Maria Oelbrandt (96) heeft in haar leven al heel wat meegemaakt, maar de storm die gisteren haar huisje en boerderij geselde, deed de bejaarde vrouw toch beven van schrik. "Ik woon hier vlak naast en was bij haar gaan kijken of alles in orde was", vertelt haar dochter. "Ik was amper binnen toen er plots een oorverdovend gekraak klonk. Toen we buiten keken, was het dak van de schuur weg. Ook het huis heeft schade geleden. De puntgevel en een stuk van het dak is naar beneden gekomen en mijn moeder zal hier tijdelijk niet meer kunnen wonen."





Zoon (en eigenaar) Hugo De Maeyer kwam kort na de feiten de schade opmeten. "Die is bijzonder groot", zucht hij. "De wind heeft het dak letterlijk opgenomen en aan de overkant van de straat is alles terug naar beneden gekomen. De schuur dateert van rond de Tweede Wereldoorlog, maar het dak was gloednieuw. Het lag er amper een half jaar op."





De politie was als eerste ter plaatse, maar kon zelf weinig meer doen dan de straat afsluiten. De boerderij is namelijk gelegen aan de Heirstraat op een paar honderd meter van de op- en afrit van de E17. Alle verkeer werd tijdelijk omgeleid. Op de brandweer moest door de vele oproepen een tijdje gewacht worden. Intussen hadden de eigenaars zelf een kraan ingehuurd om de brokstukken van het dak en de weg te halen. "We weten nog niet wat er met de rest van de schuur zal gebeuren", vervolgt De Maeyer. "Dat is nu in handen van de verzekering. We zullen wel prioriteit geven aan de woning van mijn moeder, zodat er geen verdere schade bijkomt." (PKM)