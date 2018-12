64-jarige chauffeur onder invloed Kristof Pieters

21 december 2018

Tijdens een verkeerscontrole in de G. De Cremerstraat werd het rijbewijs van een 64-jarige man uit Kruibeke ingehouden voor 6 uren. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 0.80 promille alcohol in zijn bloed had.