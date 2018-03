64 hardrijders geflitst 07 maart 2018

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden in de Bokmolenstraat in Temse. Er werden 101 voertuigen gecontroleerd en 13 geflitst. In de Broekdam Noord in Kruibeke reden maar liefst 51 bestuurders te snel op een totaal van 76 gecontroleerde voertuigen. (PKM)