55-jarige vrouw komt ten val met elektrische fiets JVS

06 december 2018

16u52 0 Kruibeke Een 55-jarige vrouw is in de Scheldelei ten val gekomen met een elektrische fiets. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde woensdag in de late namiddag in de Scheldelei in Kruibeke. Een 55-jarige vrouw uit Beveren kwam er ten val en raakte gewond. De dame reed met een elektrische fiets op de betonstrook. Om een voorligger in te halen, week ze uit naar de kasseistrook. Bij het oprijden van de natte kasseien kwam ze echter ten val. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.