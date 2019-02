45 overtredingen in zone 30 Broekdam Noord Kristof Pieters

12 februari 2019

17u36 0

De politie heeft opnieuw een snelheidscontrole gehouden in de zone 30 in Broekdam Noord in Kruibeke. Van de 64 gecontroleerde voertuigen werden er 45 geflitst. In de B.A. Heymanstraat in Tielrode was er eveneens een controle in de zone 30. Hier werden 10 chauffeurs geflitst op een totaal van 43. In de zone 50 in dezelfde straat waren er 16 bestuurders in overtreding op een totaal van 320 voertuigen. Er werden ook nog 429 voertuigen gecontroleerd in de Hoogkamerstraat waarvan 19 geflitst. Op de Legen Heirweg waren 33 van de 260 bestuurders in overtreding en op Eigenlo werden 21 chauffeurs geflitst op een totaal van 140. In de Rupelmondestraat tot slot werden 184 voertuigen gecontroleerd waarvan 22 te snel reden.