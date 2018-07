4.000 bezoekers voor Repmond Rock 03 juli 2018

02u49 0

De organisatoren van Repmond Rock hebben de balans opgemaakt van de 25ste editie van het festival dat vorig weekend plaats vond. Er was een sterke affiche samengesteld met Gers Pardoel als trekker op zaterdag en Linde Merckpoel op de zomerbar. Er werd ook gedurende 14 dagen een radiomarathon gehouden vanuit het oude gemeentehuis in Rupelmonde in samenwerking met Radio Barbier. "We mogen dan ook met fierheid zeggen dat dit enorm heeft aangeslagen", zegt woordvoerder Jan De Cleen. "Bij de online tickets konden we reeds zien dat het zeer snel ging, zo is dan ook gebleken want op zaterdag waren we net niet uitverkocht. Op heel het weekend stonden maar liefst 4000 feestvierders op het Mercatoreilandje, waarvan 260 sponsors en 125 vrijwilligers en daar willen we iedereen natuurlijk zeer hartelijk voor bedanken." (PKM)