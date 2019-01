35.000 bezoekers verwacht voor BK cyclocross “Iedereen hier krijgen, is zwaarste taak” Kristof Pieters

08 januari 2019

15u19 0 Kruibeke Amper vijf jaar geleden maakte Kruibeke zijn debuut op het nationale cyclocrosstoneel en dit weekend mag het comité van de Polderscross reeds het Belgisch Kampioenschap veldrijden organiseren. De opbouw is alvast vlekkeloos verlopen. “Nu nog iedereen hier krijgen. Dat wordt de zwaarste taak”, beseft Marc Janssens van het organiserend comité. Hiervoor wordt een klein leger aan politie en parkeerwachters ingezet met een vloot pendelbussen.

De eerste editie van de Polderscross was in januari 2014 nog een B-cross maar lokte toen al bijna 4.000 toeschouwers. Het comité toonde zich echter bijzonder ambitieus en sprak toen al de ultieme droom uit: de Belgische Kampioenschappen veldrijden naar Kruibeke halen. “Initieel werd 2018 als streefdatum vooropgesteld, maar met een jaartje vertraging zijn we toch enorm trots dat we op zaterdag 12 en zondag 13 januari gastgemeente zijn voor deze hoogmis van het veldrijden”, zegt Marc Janssens tevreden. “We hebben hier ontzettend hard voor gewerkt. Sinds 2 seizoenen maken we deel uit van de Brico Crossen die live op VTM worden uitgezonden. De organisatie is stap voor stap naar een hoger niveau getild. Het BK Cyclocross zien we dan ook als een bekroning voor het harde werk van al onze vrijwilligers.”

Het beproefde basisrecept voor de wedstrijd blijft hetzelfde: een cross in een tegelijk natuurlijk én historisch kader, tussen de Polders van Kruibeke en het prachtige kasteelpark Wissekerke. “De voorbereidingen voor het BK zijn eigenlijk al drie jaar geleden gestart want toen hebben we een aantal weilanden laten ophogen”, vervolgt Janssens. “Voor het BK zijn er wel nog een aantal aanpassingen moeten gebeuren. Het parcours is iets langer geworden en is nu verlengd met een halve kilometer, via de ringdijk, zodat een ronde in totaal 3 km is.”

De grootste uitdaging wordt echter alle bezoekers vlot ter plaatse krijgen. Het parcours ligt nogal ingesloten tussen de dorpskom van Bazel en de polder. De organisatie verwacht zaterdag 10.000 toeschouwers voor de jeugdreeksen en de dames. Zondag worden er 25.000 mensen verwacht voor de heren. “We werken met satellietparkings”, legt Marc Janssens uit. “We hebben een overeenkomst afgesloten met de bedrijven in de kmo-zone Hogenakker vlakbij de E17 waar 2.000 wagens kunnen staan. Daarnaast zijn er ook parkings aan de Scheldelei en Duc D’O en we mogen ook de site gebruiken van de oude steenbakkerij in Steendorp waar 4.000 voertuigen gestald kunnen worden. Zaterdag zetten we 35 parkeerwachters in en zondag trekken we dat op tot 100 mensen. Ook de politie zal beide dagen respectievelijk 35 en 60 agenten vrijmaken. Er zijn 25 kleine pendelbussen beschikbaar en op zaterdag komen daar 5 grote bussen bij. Zondag zetten we zelfs 25 grote bussen in. Alleen dit georganiseerd krijgen, is een heel huzarenstukje”, benadrukt Janssens.

De organisatoren hebben echter niets aan het toeval overgelaten en willen dan ook een mooi visitekaartje afgeven. “Na dit BK gaan we uiteraard verder met onze eigen Polderscross. Het zal een mooie promotie zijn waardoor heel wat mensen volgend jaar ongetwijfeld de weg zullen terugvinden.”

Tijdens het weekend van 12 en 13 januari gelden er uitzonderlijke verkeersregels in en om Bazel centrum. Hou op zondag 13 januari ook rekening dat doorgaand verkeer op de Nieuwe Baan niet mogelijk is.

Aan inwoners wordt gevraagd om beide dagen zoveel mogelijk met de fiets te komen. Er is een gratis bewaakte fietsenparking vlakbij de hoofdingang in de Lange gaanweg. Verdere praktische info is te vinden op www.bkcyclocross.com