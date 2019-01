31 transmigranten opgepakt aan snelwegparking en bushalte Kristof Pieters

16 januari 2019

17u20 0 Kruibeke De lokale en federale politie hebben woensdagochtend opnieuw een grote actie georganiseerd tegen transmigranten op de snelwegparking in Kruibeke. Er werden 19 personen uit vrachtwagens gehaald. In de bosjes rond de parking werden nadien nog 2 personen teruggevonden. Vervolgens werden de eerste lijnbussen van de dag gecontroleerd. Daar werden nog eens 10 transmigranten opgepakt.

De cijfers tonen aan dat het probleem met de transmigranten ondanks alle inspanningen nog altijd niet is afgenomen. Het is intussen een bekende route die de vluchtelingen afleggen. Ze komen vanuit Antwerpen met de bus en stappen af in de Molenstraat of op het Kerkplein waarna ze te voet richting snelwegparking trekken. Wie er niet in slaagt aan boord te klimmen van een vrachtwagen keert de volgende ochtend met de bus terug.

Tijdens de controleactie van woensdag werden heel wat politiemensen ingezet en ook speurhonden die speciaal zijn afgericht om te zoeken naar transmigranten in vrachtwagens.

Korpschef Wim Pieteraerens stelde de situatie al herhaaldelijk aan de kaak. De politie stelt immers vast dat het aantal transmigranten op en rond de snelwegparking in Kruibeke niet afneemt, maar toeneemt.