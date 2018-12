3.060 euro van personeelslunch naar MS Liga Kristof Pieters

19 december 2018

Een delegatie personeelsleden van de gemeente Kruibeke is samen met burgemeester Jos Stassen een cheque gaan afgeven van 3.060 euro bij het team van de Warmste Week van Studio Brussel in het domein Wachtebeke. Het gaat om de opbrengst van een personeelslunch die werd georganiseerd op dinsdag 18 december door de diensten Secretariaat, ICT, Communicatie en Archivering van de gemeente Kruibeke. Het is al de vierde maal dat dit evenement plaats vond. Dit jaar wordt de opbrengst geschonken aan de MS Liga Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen. De doelstelling van deze organisatie is het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving. Het college heeft net als vorige jaren de opbrengst verdubbeld zodat een cheque van meer dan drieduizend euro kon overhandigd worden.