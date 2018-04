24 km door Noors gebergte tegen teelbalkanker DUO NEEMT DEEL AAN ARCTIC TRAIL... EN ZOEKT NOG SPONSORS KRISTOF PIETERS

11 april 2018

02u41 0 Kruibeke De meest opmerkelijke actie voor het goede doel zal dit jaar ongetwijfeld op naam staan van René Vermeulen en Jeroen Maes. Onder de naam 'Kust Allemaal ons Lofoten' trekken ze naar Noorwegen voor de Arctic Trail voor een actie tegen teelbalkanker.

Wie zijn lief, vrouw of zelfs schoonmoeder eens wil vereeuwigen op de balzak van een jonge god, is bij René en Jeroen aan het juiste adres. De Kruibekenaren hebben namelijk hun spannende lycra trainingspakken te veil gezet voor het goede doel. "In plaats van de gebruikelijke garage om de hoek, willen we graag wel eens iets anders als sponsoring hebben", klinkt het lachend. "We hebben we onze shirts en broekjes onderverdeeld in tal van vakjes en nodigen iedereen uit om tegen een mooie bijdrage een foto, tekening of cartoon in te sturen. Onze balzak gaan we natuurlijk het duurst verkopen."





Risicogroep

En dat heeft een reden, want onder de slogan 'Kust Allemaal ons Lofoten' wil het duo geld inzamelen voor een campagne rond teelbalkanker. "Niet dat we er persoonlijk mee te maken hebben gekregen", benadrukt René. "Wel is het zo dat we in de risicogroep zitten. Bij jonge dertigers is de kans op teelbalkanker het grootst."





René en Jeroen zijn in Kruibeke vooral bekend van hun jaarlijks pop-up café, maar nu de kaap van dertig jaar eraan komt, wilden ze eens iets anders ondernemen. "Het uitgangspunt was in de eerste plaats dat al de extra kilootjes er voor ons dertigste levensjaar terug afgetraind zouden zijn. Nu we alle twee papa zijn geworden, leek het ons hoog tijd om het over een andere boeg te gooien. Genoeg gekke feesten gegeven, genoeg gerstenat gevloeid. In de eerste plaats zochten we dus wel degelijk een uitdaging, om daarna terug zonder schroom hippe selfies te kunnen posten van onze ontblote bast op de sociale media."





De gepaste uitdaging vonden ze in de ultratrail, georganiseerd door 'The Arctic Triple': een zeer pittige loopwedstrijd van 24 km in het gebergte van de Lofoten, een eilandengroep in het noorden van Noorwegen. "Tijdens een brainstormsessie op café kwamen we op de ludieke woordspeling van 'Kust allemaal ons Lofoten' en volgde het idee om Kom Op Tegen Kanker te steunen, en meer aandacht te vestigen op het onderzoek en de behandeling van teelbalkanker, een ziekte die nog te vaak in de taboesfeer zit. Onze campagne is dan wel met een kwinkslag, het is ons zeker ernst wat het goede doel betreft. En ook de uitdaging nemen we ernstig. Niemand minder dan wereldkampioen duatlon Koen Maris is onze coach!" Op 5 juni gaan René en Jeroen de strijd aan in de Noorse bergen. Intussen worden er wel nog sponsors gezocht om de kleurrijke outfits mee vorm te geven.





Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via www.





kustallemaalonslofoten.be