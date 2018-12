220 nieuwe nestkastjes en voedertafels op komst Kristof Pieters

18 december 2018

De Reynaertschool in Kruibeke mocht de spits afbijten met een knutselmoment van nestkastjes en voedertafeltjes voor vogels. In navolging hiervan gaan al de 220 leerlingen van het 5e leerjaar van alle basisscholen in Kruibeke dit werkje op originele manier ineen timmeren. Natuurbeweging Kruin en de vzw Zonnewende organiseren al enkele jaren het project ‘Kruibeke Vol Leven’. Zonnewende zorgt voor de financiële ondersteuning en vrijwilligers van Kruin staan de leerkrachten bij tijdens de knutselmomenten. Intussen werden er ook al 220 zakjes met zonnebloempitten gevuld voor alle leerlingen. Ondersteund met de Natuurpunt brochure voor het Grote Vogeltelweekend van 26 en 27 januari, worden de tuinvogels met dit initiatief nog meer geholpen bij het overwinteren.