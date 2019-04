210 chauffeurs geflitst in Burchtstraat Kristof Pieters

11 april 2019

15u00 0

Bij een snelheidscontrole in de Burchtstraat in Kruibeke is een wel erg groot aantal chauffeurs geflitst. Er werden 693 voertuigen gecontroleerd waarvan er 210 een overtreding begingen. Dus 1 op 4 reed te hard. Nog erger was het gesteld in de zone 30 van Sweigers Noord in Temse. Daar werden 67 voertuigen gecontroleerd en 57 geflitst! Tot slot was er nog een controle op de Legen Heirweg in Elversele. Daar werden 33 chaufferus bekeurd op een totaal van 317 voertuigen.