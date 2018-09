21 transmigranten gepakt bij grote controleactie Snelwegparkings moeten beter beveiligd worden Kristof Pieters

05 september 2018

Burgemeester Jos Stassen en korpschef Wim Pieteraerens vragen een betere beveiliging van de snelwegparking langs de E17. Door het ontbreken van een afsluiting en camera’s is dit een nieuwe hotspot geworden voor transmigranten. Bij een grote controleactie vanochtend spotte een drone van de politie liefst 26 transmigranten die de snelweg overstaken toen de agenten verschenen. Een deel werd nadien wel gevat door controles op de lijnbussen in Kruibeke.

Het parkeerterrein langs de E17 in Kruibeke is sinds anderhalf jaar ingepalmd door transmigranten. Die verschuilen zich in het struikgewas en wachten hun kans af om in een vrachtwagen te kruipen richting kust. Korpschef Wim Pieteraerens kent intussen zijn pappenheimers. “We weten perfect hoe ze opereren”, vertelt hij. “De transmigranten komen bijna allemaal met het openbaar vervoer vanuit het Brusselse Maximiliaanpark. Ze vatten ’s avonds om soms zelfs al overdag post in maïsvelden of struikgewas in de buurt van de parking en proberen er ’s nachts dan stiekem in vrachtwagens te klauteren. We kennen zelfs de plekken waar ze zich verstoppen. De ladders liggen er gewoon klaar. Overal zie je achtergelaten kledij. Recent haalden we zelfs een krat Brits bier vanonder het zand.” De korpschef haalde recent het nationale nieuws omdat hij zijn agenten niet meer laat jagen op de transmigranten. “We hebben een tekort van 14 mensen op een korps van 98 koppen en de administratieve afhandeling slorpt teveel tijd in. We doen echter nog wel mee aan gerichte controleacties”, benadrukt hij.

Vanochtend was er zo’n actie in samenwerking met de federale politie en de zone Wano. In totaal werden er maar liefst 32 agenten ingezet. De helft trok rond 4 uur naar de snelwegparking. Met een speurhond werden tal van geparkeerde vrachtwagens gecontroleerd. Enkele werden op aanwijzen van de hond ook doorzocht maar zonder resultaat. “Het is dan ook moeilijk werken. Er is hier geen enkele afsluiting. De federale had een drone ingezet met een infraroodcamera en op de beelden is te zien hoe 26 transmigranten gewoon de snelweg oversteken. Levensgevaarlijk natuurlijk.”

De politie kent intussen echter het traject dat de vluchtelingen volgen. Ze stappen meestal op de bus in de Molenstraat in Kruibeke maar na enkele controles de voorbije weken doen ze dit nu aan het Kerkplein. Het bleek vergeefse moeite want de politie plukte vanochtend 20 transmigranten van de bus. Het gaat vooral om Eritreeërs. In de buurt van de parking werd nadien ook nog een verdwaalde vluchteling opgepakt.

De actie werd bijgewoond door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), provinciegouverneur Jan Briers, het parket en de burgemeesters van Kruibeke en Temse. Ook een ploeg van BBC woonde de controle bij. De Britse omroep wil weten hoe ons land de problematiek met vluchtelingen aanpakt. Volgens Jambon zijn de acties in ons land vooral gericht tegen mensenhandel en het oprollen van netwerken.

Provinciegouverneur Jan Briers benadrukte dat er een grote solidariteit is onder de Oost-Vlaamse burgemeesters en korpschefs in de strijd tegen mensenhandel. “We willen zoveel mogelijk ontradend werken naar de smokkelaars toe. De gezamenlijke acties zullen dus even intensief blijven in de toekomst.” Briers had gisteren ook een overleg met de Oost-Vlaamse gemeenten waar de problematiek zich voordoet. Daar werd beslist geen eenzijdige beslissingen te nemen over het sluiten van de snelwegparkings. In West-Vlaanderen doet de gemeente Jabbeke dat wel naar aanleiding van een schietpartij met transmigranten. “Minister Ben Weyts zal eind deze maand zelf duidelijk maken welke parkings er ’s nachts open kunnen blijven”, zegt Briers. Die van Kruibeke lijkt alleszins moeilijk sluiten want de snelwegparking is voorzien van een 24-uurs shop en benzinestation van Texaco. Burgemeester Jos Stassen en korpschef Wim Pieteraerens zien dan ook meer heil in extra maatregelen. “Een afsluiting zou al een groot verschil maken en camerabewaking is ook een optie”, zegt Piereraerens. “Nu is het immers dweilen met de kraan open. Bij onze vorige actie hebben we 18 transmigranten gepakt maar de dag erna werden er al 50 nieuwe gespot.”

“Er zijn door de regering budgetten vrijgemaakt maar het vraagt natuurlijk niet alleen geld maar ook tijd om zo’n infrastructuur te plaatsen”, zegt minister Jambon nog.