2.832 keer ‘neen’ tegen windmolens Kristof Pieters en Joris Vergauwen

21 november 2018

18u57 2 Kruibeke Actiecomité Tegenwind heeft woensdag een 123 pagina’s tellend bezwaarschrift ingediend bij de gemeenten Kruibeke en Temse tegen de bouw van drie tweehonderd meter hoge windmolens. Liefst 2.832 mensen zetten hun handtekening.

Het actiecomité kon enkele jaren geleden via de Raad van State verhinderen dat er windmolens gebouwd zouden worden in de omgeving van de Heirstraat, maar nu liggen er opnieuw plannen op tafel voor een windmolenpark tussen de Kraakwijk (Bazel) en Lauwershoek (Temse) en de E17. “Maar na de 1.200 bezwaarschriften van zeven jaar geleden hebben we er nu 2.832 verzameld”, zegt Geoffroy Le Grelle namens het comité. “Er is duidelijk geen maatschappelijk draagvlak. En ruim 90 procent van de ondertekenaars heeft nog een bijkomend argument neergepend. Het is dus niet zomaar een verzameling handtekeningen.”

Beide gemeenten moeten nu een advies formuleren. In Kruibeke moet dat voor 10 december, maar daar staan bestuurspartijen CD&V en SamenVoorKruibeke lijnrecht tegenover elkaar. De eerste steunt het actiecomité, de tweede is pro windmolens — onder voorwaarden.

In Temse was er eerder deze maand een infovergadering over het windmolenproject, en het gemeentebestuur liet al weten zich negatief te zullen uitspreken. Een houding die bij sp.a en Groen niet in goede aarde gevallen is. Bert Bauwelinck (sp.a) vindt dat de gemeente een neutrale houding moet aannemen tijdens het openbaar onderzoek. “De vertegenwoordigers van de gemeente Temse, en in het bijzonder de gemeentelijke ambtenaar en de milieuschepen, waren bijzonder vooringenomen en stonden heel negatief tegenover het plaatsen van deze windmolens in het bijzonder en windmolens in het algemeen op het grondgebied van Temse. Na de publieke informatievergadering ging het gemeentebestuur ook nog eens apart vergaderen in een zaaltje in AC De Zaat met de tegenstanders van het project om een ‘nabespreking’ en strategiebepaling te beleggen. Dat lijkt me niet de gepaste houding.”

Bij Groen reageert men ook verbolgen en spreekt men van ‘achterkamerpolitiek’. “Terwijl het openbaar onderzoek nog lopende is, maakt onze milieuambtenaar Franky Eeckelaert met krachtige woorden bekend dat het bestuur dit project absoluut niet steunt en, sterker nog, zich zal verweren tegen het project. Waarom werd niet gezegd. Als kers op de taart: volgens onze huidige schepen van leefmilieu Franky De Graeve is in het klimaatplan van Temse geen plaats voor windmolens. Met deze woorden wordt het burgemeestersconvenant om tegen 2020 de CO2 uitstoot in Temse te verminderen met 20 procent volledig teniet gedaan en zijn er weer loze beloftes de wereld in gestuurd. Dit ondanks het feit dat windmolens wel degelijk vermeld worden in het klimaatplan van de gemeente Temse!”, aldus Vincent De Maeyer (Groen). “En dan is er nog het feit dat Tegenwind na de infovergadering achter gesloten deuren heeft samengezeten met de milieuambtenaar en schepen. Opnieuw achterkamerpolitiek dus. Wanneer een bestuur zijn neutraliteit vergeet en een bepaalde partij bevoorrecht door het helpen met argumenten voor bezwaarschriften, waar gaan we dan naartoe? We hopen dat ze met leefbare alternatieven komen om hun doelstellingen te behalen, maar dat betwijfelen we.” Groen Temse heeft op hun website een petitie gelanceerd vóór de komst van de windmolens.