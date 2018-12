2.150 euro voor één nachtje rusthuis Weduwe krijgt peperdure factuur na overlijden echtgenoot Kristof Pieters

15u31 0 Kruibeke Lucia Foubert (75) moest twee keer slikken toen ze een factuur in de bus vond voor de kortstondige opname van haar echtgenoot in het woonzorgcentrum Wissekerke. De man verbleef er vlak voor zijn dood welgeteld één nacht. Omdat de kamer nadien werd vrijgehouden, moet Lucia nu 2.150 euro ophoesten. “De enige korting die ik kreeg was voor het niet-gebruik van incontinentiemateriaal”, reageert ze boos. “Ik betaal dus voor zorg en eten die mijn man nooit heeft gekregen.”

Hyancinthe ‘Kris’ Laureys overleed dit jaar op amper 73-jarige leeftijd. “Mijn man sukkelde al een hele tijd met zijn gezondheid”, doet Lucia haar verhaal. “Hij kreeg al drie jaar verzorging aan huis en moest zich verplaatsen met een scootmobiel. Zijn toestand verergerde en op het laatst kon hij niet meer opstaan en is hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar heeft hij een hele tijd verbleven, maar omdat zijn toestand chronisch was, voerden zijn artsen de druk op om hem over te plaatsen naar een woonzorgcentrum. Hij is op 11 juni dan overgebracht naar het woonzorgcentrum Wissekerke in Bazel. Eigenlijk hoorde hij daar niet thuis in zijn toestand. Dat bleek al meteen de volgende ochtend. Op 12 juni is hij per ambulance terug naar het ziekenhuis overgebracht. Op 16 juli is hij uiteindelijk overleden.”

Terwijl Lucia al over haar oren in de kosten zat door de hoge ziekenhuisfacturen en de uitvaart, vielen er ook van het OCMW twee peperdure rekeningen in de bus voor het ‘verblijf’ van haar man tussen 13 juni en 16 juli, goed voor een totaal van 2.150 euro. “De factuur van juni heb ik meteen betaald, voor die van juli ben ik wel gaan protesteren. Mijn man had slechts één nacht in het rusthuis verbleven en toch moest ik de volle pot betalen. De enige korting die ik kreeg was die voor het niet-gebruik van incontinentiemateriaal, maar uiteindelijk heb ik ook betaald voor verpleegkundige zorg en eten terwijl daar nooit gebruik van gemaakt is. Ik begrijp wel dat men in die periode de kamer niet voor iemand anders kon gebruiken en dat daar een kost tegenover staat, maar een factuur van 2.150 euro voor welgeteld één nacht is echt wel overdreven.”

Dat vindt ook voormalig burgemeester Antoine Denert die voor Lucia is gaan pleiten bij het OCMW. “Ik kreeg als antwoord dat de kamer al die tijd niet gebruikt kon worden en dat men hierdoor ook nog een bijdrage van het RIZIV is kwijtgespeeld maar daar kan ik me niet mee verzoenen. Het gaat hier niet om een privéinstelling waar men winst moet maken. Het OCMW is een instelling voor maatschappelijk welzijn en met zo’n praktijken gaat ze volledig voorbij aan de kerntaak. Bovendien zijn er geen wachtlijsten meer voor het woonzorgcentrum. In nood had men ook nog een kamer in het dagverblijf kunnen vrijmaken. Maar een factuur sturen van 2.150 euro naar een weduwe voor een verblijf van nog geen 24 uur is een brug te ver.”

Bij het OCMW konden we niemand bereiken voor commentaar.