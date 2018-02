167 geflitst op Verkeersveilige Dag 28 februari 2018

02u57 0

Het was gisteren precies 22 jaar geleden dat op de E17, ter hoogte van Nazareth, de grote kettingbotsing gebeurde waarbij meer dan 200 wagens betrokken waren en waarbij 10 doden en 56 gewonden vielen. Sindsdien wordt elk jaar, ter nagedachtenis van deze ramp, in de provincie Oost -Vlaanderen een 'verkeersveilige dag' georganiseerd. De politie van de zone Kruibeke-Temse hield op verschillende plaatsen snelheidscontroles met onderschepping. In totaal werden er 167 hardrijders geflitst. Het grootste aantal overtredingen was er in de zone 30 van de B.A. Heymanstraat. Daar reed 1 op 3 te snel en werden er 50 chauffeurs geflitst op een totaal van 150 voertuigen. Er werden ook 42 ademtesten afgenomen. Deze waren allen negatief. Er werd één bestuurder betrapt met de gsm in de hand. (PKM)