145 hardrijders geflitst

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. In totaal werden daarbij 145 hardrijders geflitst. De controles vonden plaats in de B.A. Heymanstraat in Tielrode, de Hoogkamerstraat, Schoolstraat en Eigenlo in Temse en in de Rupelmondestraat en Hoogstraat in Bazel. Het hoogst aantal overtreders was in de zone 30 van de B.A. Heymanstraat. Daar werden 79 bestuurders geflitst op een totaal van 225 gecontroleerde voertuigen.





(PKM)