121 ‘Kerstuniformpjes’ voor Gambia Kristof Pieters

21 december 2018

12u58 0 Kruibeke Markant Kruibeke koppelde aan haar jaarlijks Kerstfeest een actie voor het goede doel onder het motto ‘Graag gedaan’. Dit jaar werden er schooluniformen geschonken aan Gambia.

In restaurant De Ceder kwamen zo’n 79 leden van Markant samen om Kerst te vieren. Ook de actie ‘Graag Gedaan’ werd voorgesteld. Tweejaarlijks worden in de Markant Regio Eeklo-Sint Niklaas de krachten gebundeld en één gemeenschappelijk project ondersteunt. Dit jaar werd er gekozen voor een schoolproject in Gambia waarbij Rita De Backer als oud-leerkracht nauw betrokken is. In Suwarehkunda Kerawan zitten 145 leerlingen in 3 klassen. Elk schooljaar krijgen de leerlingen twee uniformen. Die worden in de buurt gemaakt wat ook zorgt voor werkgelegenheid. Markant wou met haar kerstactie geld verzamelen om de schooluniformen te betalen. Eén uniformpje kost 8 euro. Markant haalde op het Kerstfeest 688 Euro en financiert zo 86 uniformpen. Na de verwenavond in oktober kon Markant al 35 uniformpjes schenken. Een totaal dus van 121 schooluniformen. Op deze manier krijgen de kinderen in Gambia de kans om naar ’t school te gaan want zonder uniform mogen ze de school niet binnen. Een dikke merci namens Markant, juf. Rita en de kinderen in Gambia.