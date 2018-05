"Zelfs speelruimte op het dak" TWEE NIEUWE LOKALEN VOOR CHIRO EN SCOUTS KRISTOF PIETERS

18 mei 2018

02u57 0 Kruibeke De Mercatorstede krijgt twee nieuwe jeugdlokalen in één klap. Er is een ontwerp klaar voor een nieuwbouw voor zowel Chiro als scouts. De scouts zitten al enkele jaren in containers en ook de Chiro moet dringend verhuizen. De nieuwbouw zal geïntegreerd worden in het polderlandschap en krijgt zelfs speelruimte op het dak.

De jongens van scoutsgroep Sint-Jan-Berchmans en de meisjes van Chiro De Spiraal kunnen eindelijk hardop beginnen dromen van een nieuwe stek. Het architectenbureau Robuust legde een fraai ontwerp op tafel waarvoor nu een bouwvergunning zal worden ingediend. Als alles vlot verloopt kunnen de werken dit najaar al starten en kunnen ze hopelijk in september volgend jaar het nieuwe werkjaar aftrappen in de Broekstraat.





Rustige weg

Daar kreeg de vzw Chiro en Scouts Rupelmonde een lap grond ter beschikking van het OCMW. "Het terrein ligt langs een rustige weg te midden van de Polders van Kruibeke. Er is voldoende ruimte om alle jongeren goed te huisvesten en het is de ideale uitvalsbasis voor avontuurlijke activiteiten", zegt OCMW-voorzitter Pia De Monie. "We stellen vlakbij ook een speelbos ter beschikking van de jeugdverenigingen."





De tijd begint alleszins te dringen. De scouts zitten al enkele jaren gehuisvest in containers op de koer van het Gildenhuis nadat hun lokalen werden afgekeurd. "En ook voor de meisjes is het nu echt wel prangend aan het worden", zegt schepen van Jeugd Dirk De Ketelaere. "Bovendien is het ledenaantal van de jeugdverenigingen de laatste jaren sterk gegroeid en is er nood aan extra ruimte."





Centrale berm

De vzw Chiro en Scouts Rupelmonde is tevreden met het voorliggend ontwerp. Om het gebouw zo goed mogelijk in te passen in het landschap zal het gebouw half ingegraven liggen in een soort 'centrale berm' op het terrein. "Er komen zes lokalen voor de Chiro en vijf lokalen voor de scouts met een gezamenlijke grote binnenspeelruimte die ook dienst zal doen als polyvalente zaal", zegt voorzitter Nele De Slovere. "Zowel voor- als achteraan is er een gemeenschappelijk speelplein. Zelfs bovenop het gebouw kan men ravotten omdat het begroeid zal zijn met gras. Er is een balustrade van een halve meter voorzien, zodat kinderen niet kunnen vallen."





Lokaal verhuren

Het bouwproject kost 1,1 miljoen euro, een bedrag dat gemeente en de vzw delen. "We kunnen ook inkomsten werven door het lokaal te verhuren aan jeugdbewegingen in de vakanties en in weekends. Er zijn drie grote bergruimten voorzien waardoor we de lokalen in de zomer bijna volledig leeg kunnen halen voor bivaks", legt De Sloovere uit.





De gemeente zal de infrastructuur ook kunnen gebruiken voor onder meer infovergaderingen en andere activiteiten.